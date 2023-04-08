花蓮吉安鄉台灣菸酒公賣局花蓮菸葉廠舊址，閒置20多年後，縣府向花東永續發展基金爭取到6700萬元，活化轉型為文化運動休閒園區，今天動土，將施作環狀步道、槌球場等設施，提供親子、銀髮與身心障礙等運動場所，預計年底完工啟用。

菸葉廠位於吉安鄉仁里村的，占地約4.29公頃，1953年改稱為「花蓮菸廠」，當年是花蓮菸業最蓬勃發展的全盛時期，但2000年加入WTO開放菸酒進口及民營化趨勢下，花蓮菸廠與屏東菸廠合併，廠務及生產作業也移往屏東，花蓮的菸業歷史劃下句點。

偌大廠區荒廢20多年，內有早年留下的倉庫、工作場、辦公廳舍、公務房舍等多棟建物，還有3棟是早年以珍貴檜木搭建的大型廠房，不過乏人看管，檜木梁柱都被竊走，恐成治安死角。地方開始重視「活化」的可能。

花蓮縣政府委託規劃設計公司辦理說明會，向社區居民、部落及鄉公所等單位說明規劃方向，並瞭解當在地的意見回饋及需求，並獲花東基金補助6700萬元，轉型為多元用途的文化運動園區。先將都市計畫變更案送內政部審查，再向國有財產署辦理無償撥用。

今天由縣長徐榛蔚、立委傅崐萁與地方各界一同參與動土典禮，園區有7棟歷史建物獲得保留，其中1棟將修繕成遊客服務中心，同時施作環狀PU跑道，多功能草坪、槌球場、庭園、城市客廳、陽光草皮、停車場，並有薄薄部落聚會所空間，以保留部分建物遺址展覽及導入在地部落文化特色的友善空間，能提供親子、銀髮族及身心障礙族群多元的運動休憩場所。

徐榛蔚表示，這項計畫達到「舊廠房轉型」、「提升休閒服務品質」、「增加運動場域」及「文化永續傳承」的目標。花蓮蓮菸葉廠是花蓮人共同記憶，在園區完工啟用之後，將乘載歷史回憶，以新活力重新展現、傳承永續。