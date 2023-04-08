台中市於2021年間發生社會矚目案件，張敦量等3人因行車糾紛，涉嫌毆打宋姓大學生案，一審法官依殺人未遂等罪名，判處首惡張敦量9年徒刑，另2共犯各4年8月徒刑，張敦量目前仍羈押，上個月張提抗告認為續押是程序違法，但二審法官認為張不清楚羈押旨意與程序，駁回抗告確定繼續羈押。

張敦量認為，台中地方法院在沒有等待他確定是否上訴，就把台中地檢署上訴先送交台中高分院進行二審，法律上侵害個人「上訴期間利益」，他認為，台中高分院的二審值班法官，最後裁定的持續羈押處分，根本不具合法性。

張敦量提出理由為，原審提前移送案卷至第二審法院之程序既有違法之瑕疵，第二審法院自應先將案件退回原審，待上訴期間屆滿後視被告是否有上訴及補提上訴理由，以兼顧法律上保障被告上訴期間利益之權益後，再行移審，因此請求撤銷羈押處分。

二審認為，張聲請撤銷二審值班法官羈押處分之意旨，將其上訴期間利益，及原審法院移審之程序，二者互為混淆，並認一審之移審程序，有礙於張上訴權益，主張應將一審送上訴之案卷退回，認為二審值班法官羈押處分不當，均無可採。

二審認為，二審值班法官於今年3月23日訊問張敦量後裁定羈押，在程序及實體方面，沒有不合法，其聲請撤銷羈押之處分，難以准許，應予駁回，不得再抗告。

此案發生於台中市於2021年11月7日深夜，3惡煞張敦量、李韋霖及陳勁豪乘坐瑪莎拉蒂豪車因與宋姓男大生有行車糾紛，將其痛毆重傷案，台中地院上個月宣判，依殺人未遂、強制及傷害等罪，判張敦量9年徒刑、李4年8月及陳4年8月徒刑。