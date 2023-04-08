大美人洪欣和小她10歲張丹峰結婚14年，育有一女，5年前張丹峰和美女經紀人畢瀅傳出緋聞，張丹峰第一時間否認，更稱已經讓經紀人離職，去年卻傳出雙方藕斷絲連，找張丹峰的窗口仍是畢瀅，甚至薪水也是請廠商匯進畢瀅的帳戶。近日，謠言越傳越烈，有人自稱有第一手消息，稱張丹峰已經離婚且秘密與畢瀅領證結婚，對此，張丹峰親上火線回應了，更強調和畢瀅就只是「工作關係」。

洪欣過去感情路不順遂，曾和黃國樑有一年婚姻，又與莫少聰未婚生下一子，2009年她帶著兒子梅開二度嫁給曾演出《花千骨》、《新還珠格格》的張丹峰，原本姐弟戀獲得不少人祝福，2018年卻爆出婚變，張丹峰和經紀人畢瀅共處一室7小時，還讓洪欣氣得刪光過去所有合影。

網友爆料張丹峰和畢瀅結婚。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

對此，張丹峰承認只是夫妻間起了口角，跟緋聞無關，再三強調兩人清白，去年底《推理君江小宴》報導，張丹峰上直播工作，接洽的窗口是一位叫「萌萌」的人，而張丹峰過去稱呼畢瀅為「萌萌」，且銀行帳戶所有人確實是畢瀅，引來外界譁然。

張丹峰親自回應網友。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

本月初，有網友爆料自己的朋友在民政局上班，稱張丹峰秘密恢復單身，又與畢瀅結婚，對此，張丹峰親自到各個留言下大罵：「就你媽離譜」、「離你的頭！等我律師信，成天造謠的嘴！」、「你真是有病！快去看醫生」，有人問他到底跟畢瀅是什麼關係，他也直球回應：「工作關係」。