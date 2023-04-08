全民普發現金6000元，3月22日起預約登記陸續入帳，若未事先登記的民眾，可於4月10日起開放至全國指定金融機構(含郵局)貼有「全民共享普發現金」識別標誌的ATM機台直接「ATM領現」，4月17日也將開放「郵局領現」， 民眾可於郵局儲匯營業時間至櫃台辦理。

保大員警在大稻埕碼頭宣導反詐騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

為使民眾能正確安心提領，北市保安警察大隊第二中隊利用假期在大同區大稻程碼頭設置「機動派出所」，宣導民眾「456識詐小眉角」，即4大防詐守則、5大領取方式、普發6千安心領，全民一起防詐騙。

保大宣導「456識詐小眉角」，即4大防詐守則、5大領取方式、普發6千安心領，全民一起防詐騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

保大在大稻程碼頭觀光景點人潮稠密處，由員警手持標語及宣導海報，以徒步巡邏方式向民眾宣導普發現金6000元4大防詐守則，1、認明政府官方申請網址6000.gov.tw。2、政府不會發送簡訊與電子郵件通知領取。3、收到可疑連結，請勿點擊，請自行向政府官方單位主動查證。4、安裝 Whoscall辨識詐騙來電與簡訊。

保大表示，政府不會發簡訊、打電話、傳送電子郵件通知領現金，另提醒民眾提款機(ATM)只有「提款」跟「轉帳」功能，不能解除分期付款或退款，千萬別受騙。警方為加深民眾識詐知能，並於現場發放文宣與小禮物，加強防詐宣導效果，若民眾有任何疑義，可撥打165反詐騙電話檢舉及查證，對普發現金6000元有任何問題，也可洽詢1988免費專線諮詢。