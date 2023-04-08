向以實務教學、強調「做中學、學中做」的金門農工水產養殖科，在「水產料理實務」課程中，經過師生3年間的不斷改良與研發，終於再推實習新品-香辣魚醬罐頭。校長吳志衍表示，藉由實作讓學生體現「從池塘到食堂」，實踐新課綱的精神，作為學生多元學習技能之呈現。

金門農工水產養殖科師生經過3年間的不斷改良與研發，終於再推實習新品-香辣魚醬罐頭。(于家麒攝)

由金門農工養殖科學生自行繁殖、育成長大的塘虱魚，過去也曾公開對外販售，而且遭秒殺搶購。(于家麒攝)

校方指出，水產養殖科師生團隊於養殖區投注大量心力，養殖各種觀賞魚類以及塘虱魚(土虱)等，藉以增進實務技巧；而土虱之養殖也是養殖科學生學習項目之一，由學生自行繁殖、育成長大的塘虱魚，過去也曾公開對外販售，而且遭秒殺搶購，此次則結合新課綱之精神，投入養殖後續的料理以及產品製作。看著一隻隻活蹦亂跳的土虱從鮮魚變成美味罐頭，學生們都感到相當有成就感。

學生們將自行養殖的塘虱魚(土虱)經過處理後，加上特製的紅燒辣醬下鍋拌炒，現場飄香四溢。(于家麒攝)

金門農工養殖科學生，昨(7)日下午在校長吳志衍、科主任董倫如，以及回兆年、吳宗儒、唐賢翰等多位老師等帶領下，現場製作魚醬罐頭。學生們將自行養殖的塘虱魚(土虱)經過處理後，加上特製的紅燒辣醬下鍋拌炒，現場飄香四溢，校長吳志衍也忍不住親自露一手快炒絕活示範給學生們學習；經過將近20分鐘的不斷翻炒與收汁後，再經由半手動的高溫高壓包裝，產出一罐罐辣味魚醬罐頭，成為學生新一項實習產品。師生們也在現場將魚醬拌麵線直接品嚐美味，一同豎起拇指大讚真好吃！

校長吳志衍忍不住親自露一手快炒絕活，示範給學生們學習。(于家麒攝)

養殖科主任董倫如指出，養殖場設立的目的是希望讓學生能養成和提升具體的實務技巧。該科師生投入土虱飼養的歷史推估已超過30年，過去主要提供活魚或冷凍魚類作為學習交流的伴手禮，攜帶上較不方便。因此，結合新課綱精神，延伸學生多元學習及食魚教育而推出罐頭產品，也讓學生多習得一項技能。

經過將近20分鐘的不斷翻炒與收汁後，現場進行裝罐與秤重，準備壓製罐頭。(于家麒攝)

董倫如表示，此次新產品辣味魚醬罐頭，攜帶輕巧，具特色，風味佳，是水產實習產品之一，而這也是繼先前研發製作的漢方養生大補帖-藥膳塘虱魚、戰備蛋白質紅燒塘虱魚後，第3種新口味；而礙於食品衛生與工廠安全相關法規，董倫如說目前這些罐頭只能送或者自己吃，無法銷售，未來將作為學校致贈外賓的新興伴手禮。

新產品辣味魚醬罐頭(上)，是繼先前研發製作的藥膳塘虱魚(右)、紅燒塘虱魚(左)罐頭後的第3種新口味。(于家麒攝)

經由半手動的高溫高壓包裝，產出一罐罐辣味魚醬罐頭，成為學生新一項實習產品。(于家麒攝)

校長吳志衍指出，學校養殖科向來以實務課程為主，此次香辣魚醬罐頭製作，是落實「從池塘到食堂」的一條龍課程，融合在養殖科料理實務中，體現新課綱跨領域的精神，也成為養殖科特色產品之一。而該校除了有自產檸檬香茅茶、金門酸白菜等實習產品外，魚罐頭也可能將成為未來學生實習產品的明日之星。