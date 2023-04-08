《吸血鬼特助：雷菲爾》劇照。尼可拉斯凱吉出演吸血鬼德古拉，成慣老闆（環球電影提供）

於4月14日與美國同步推出全新恐怖喜劇片《吸血鬼特助：雷菲爾》，飾演吸血鬼德古拉的尼可拉斯凱吉讀到劇本時，對故事的獨特創新印象深刻，他說到：「這是一種全新的詮釋方式，恰到好處的搞笑和恐怖，那種感覺超爽快、超過癮。」凱吉打從一開始就全心投入打造這位暗黑王子的形象，同時也讓製作過程變得豐富精彩。導演克里斯麥凱表示，「我們在初期跟凱吉進行線上會議，他已經開始演練台詞、測試聲音、即興創作一些表演，他真的是個很棒的演員，有他在讓人充滿幹勁。」

在《吸血鬼特助：雷菲爾》裡，製作團隊打造了一種從未在大銀幕出現過的動作風格，請來國際知名的動作設計克里斯布魯斯特協助設計電影中瘋狂的動作，「我與克里斯在《明日之戰》合作過，我真的很喜歡他粗暴帶勁的風格，」導演克里斯麥凱表示。「我想要來點這樣的東西，但要是搞笑的版本。片中的打鬥要夠狂，才能突顯雷菲爾身上的『德古拉之力』，還要有點誇張和搞笑，我們討論了很多成龍式的動作設計、打鬥，這樣的打鬥常帶點即興的火花，所以感覺自然又合理。」

《吸血鬼特助：雷菲爾》這是個現代版吸血鬼德古拉故事，主人翁是德古拉忠心耿耿的僕人。艾美獎提名人尼可拉斯霍特飾演的雷菲爾，是地表最自戀老闆德古拉（奧斯卡獎得主尼可拉斯凱吉 飾）飽受折磨的特助。雷菲爾被迫為他的主人尋找獵物，而且必須隨傳隨到，聽從他的吩咐做任何事，不管這些事情有多低賤。但是現在，在數百年來對主人唯命是從的服侍之後，雷菲爾想看看自己在暗黑王子的陰影以外，是否能過上另一種生活，但是他必須想辦法擺脫他和主人之間的依附關係。