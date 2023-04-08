台灣大打出「幫你放大6,000元優惠」， myfone購物即日起至4月23日推出「全民普發6千！myfone 3C再加碼」活動，消費累積滿6000元或滿2件，即可登記抽12,000元myfone購物電子禮券，週週下單週週再抽7-11商品卡，天天登錄還可參加2次myfone購物電子禮券抽獎，單次最高可得666元。myfone購物4月推出換季家電破盤價5折起，另外，台灣大網路門市推出限定商品優惠，Dyson吹風機、三星電視等搭配指定專案0元帶回家，最高再送momo幣1000元。

配合普發現金6000元政策，遠傳特別推出了「5G不限資費手機案雙重送」加碼活動。消費者到遠傳入手包含iPhone 14系列、三星Galaxy S23系列在內最新5G手機、品牌家電、手機舊換新，通通最高再送6000元，不論是綁約或是入手空機，都有超值優惠，等同手上現金價值瞬間翻倍成12,000元；遠傳也推出易付卡加值翻倍春遊優惠，活動期間內，易付卡只要儲值滿600元，就加送價值600元6天上網吃到飽，價值同樣翻倍，提供消費者全方位好康。