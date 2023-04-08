中信兄弟今年要挑戰3連霸，但開季出賽5場僅拿下1勝，泰樂剛下二軍調整，象魔力又出現手肘傷勢問題，讓「黃衫軍」先發投手戰力拉警報，對此總教練林威助正面看待挑戰，盼年輕投手能夠趁機竄出頭。

兄弟開季3外援配置2投1野，泰樂2日先發完後隔天就被降下二軍，拉上象魔力，他在3日對統一獅先發繳出6局僅被敲2安、無失分好投，但之後卻傳出左手肘出現不適情況，今天先將他將二軍，預計下周安排他赴醫院檢查。

「助總」表示，象魔力目前是反應手會痛、不舒服，要在這1、2周回到球隊不容易，因此先把他下二軍，下週會去醫院做更精密的檢查。

目前兄弟一軍僅有德保拉1位洋投，泰樂最快要18日才能重返一軍，先發投手戰力拉警報，明天龍象3連戰最終戰將推出余謙先發，林威助說：「事情發生了也沒辦法，要想辦法找出好的先發投手出來，這對年輕投手也是個機會。」

林威助提到，目前並未聽到投手教練佛斯特回報余謙會有特別投球限制，至於其餘本土先發投手人選，鄭凱文還會先在二軍出賽1次，之後再看二軍報告再做決定。