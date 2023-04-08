南投縣文化局為發揚傳統文化，提升閱讀風氣，在日月潭玄奘文教基金會協助下，策畫《四書五經書展》，其中包括孤本宋刊本《春秋左傳句解》、釋從慈法師著作《亂世中的覺醒》，與南投文學家游志誠《易經原本原解》等珍貴書籍。

南投縣文化局舉辦《四書五經書展》，8日開幕。（廖志晃攝）

《四書五經書展》8日開幕，由文化局副局長李玉蘭主持，並頒贈感謝狀給玄奘文教基金會，由白明魁代表龍泉寺住持兼基金會董事長釋從慈法師接受。

李玉蘭表示，為服務各年齡層讀者並促進館藏資源共享，特別推出四書五經主題書展，使民眾深入了解博大精深的傳統文化典籍；釋從慈法師擁有教育學博士學位，著作等身，長期以來積極鼓勵信眾習讀四書五經等典籍，培養高尚品德，在文化局長林榮森力邀下，此次捐贈《亂世中的覺醒》等著作參展，讓書展內容更豐富。

南投縣文化局舉辦《四書五經書展》，8日開幕。（廖志晃攝）

白明魁表示，從慈法師注重教育，對社會世風日下深感痛心，因此積極鼓勵信眾要常念佛、多看書，閱讀四書五經等典籍，修身養性，提升品德進而讓大眾從亂世中覺醒，使社會更祥和安定。

所謂四書指《論語》、《孟子》、《中庸》及《大學》是儒家的經典書籍；「五經」包括《詩經》、《尚書》、《易經》、《禮記》和《春秋》，都是儒家思想文化的核心，閱讀四書五經既可修身養性，更能增廣知識。

此次書展還展出《四書集注》、錢穆名著《孔子與論語》、南懷瑾名著《孟子與萬章》等書籍；展出期間搭配奉茶活動，只要能正確說出四書五經的書名，就可獲贈鹿谷鄉紅茶包。