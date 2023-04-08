明年嘉義縣立委選舉，民進黨已完成黨內初選登記，但國民黨尚無人選，國民黨嘉義縣黨部向黨中央提報「 特殊選區」，不辦初選，第1選區（海區）協調徵召，第2選區（山區）組建「在野大聯盟」，協調不成做民調，前立委林國慶今天表示，願意參加民調。

國民黨嘉義縣黨部表示，國民黨在這2屆（第9、10屆）嘉義縣立委選舉都失利，為推出最強人選，將採取協調徵召方式，因此向黨中央提報嘉義縣為「選情特殊選區」，且海區、山區都不辦理領表登記及黨內初選，但採取不同策略。

海區用協調徵召優秀人選；山區以號召「終結明文規定」，組建「在野大聯盟」推出人選，有意者先登記再協調，協調不成則做民調。

要參加「在野大聯盟」者，需有5名縣籍議員、鄉鎮市長、代表會主席、農漁會總幹事或理事長、鄉鎮市黨部主委推薦，5名推薦人中至少需有3名國民黨籍。

國民黨嘉義縣黨部主委翁重鈞表示，山區不分顏色對「明文規定的家族政治」很反感，「反明文規定」是「全民運動」，採「在野大聯盟」作法，海區將推出黨籍人選，兩區作法不同，但會同步作業，擬於5月中旬完成兩個選區的參選人選，將於下周與中央黨部商議，如未能如期完成，則進行第2階段作業，最遲6月底完成相關程序。

林國慶表示，有許多人勸進，國民黨也有洽詢、釋出善意，對「在野大聯盟」樂觀其成，「整合」所有想「終結明文規定、杜絕陳氏王朝」的力量才有機會翻轉嘉義，他願意參加民調，用民調來決定最強人選。

民進黨嘉義縣立委初選登記結果，山區僅有1人，即立委陳明文的兒子陳冠廷；海區有2人現任立委蔡易餘、縣議員黃榮利。