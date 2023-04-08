新壽「確認同意書以電子方式簽署」已正式上路，客戶於行動投保前只要選擇以電子方式簽署，接下來以個人行動裝置進行身分認證（MID），認證成功取得電子憑證簽署同意書，簽署完成的同意書、要保書及相關文件加密回傳至公司主機，業務員不須再寄回紙本，全程無紙化資料不落地。此外，電子同意書不但以私密金鑰加密形成電子簽章，客戶簽署的要保資料及同意書經傳輸至公司主機系統時，亦會同步刪除行動裝置留存，讓客戶可安心使用優質安全的金融保險服務。

新壽統計，在試辦期間已有近一萬名客戶進行投保，體驗的客戶年齡18～39歲之間占比達5成以上，頗受年輕族群青睞，60～70歲以上客戶也有1成使用率，不分年齡層客戶接受度頗高。新壽表示，行動投保自2013年開辦至今，每年客戶透過行動投保完成投保作業約20至30萬件，平均一件使用12張紙，10年來累積省下3000多萬張用紙、減少超過240公噸碳排放量。行動投保達成全程無紙化目標後，未來希望鼓勵更多客戶減少紙本投保習慣。