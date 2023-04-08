德甲目前局勢在上周拜仁慕尼黑4:2大勝了多特蒙德之後出現了變化，拜仁慕尼黑26戰得55分排名榜首，多特蒙德得53分排名第二，柏林聯得51分排名第三。本周六多特蒙德主場對柏林聯，如果不能勝出的話基本上跟爭標就會無緣，本場首選不讓分/多特蒙德，也可考慮大小[總分]小3.5甚至小2.5。

【足球-德甲】[柏林聯 @ 多特蒙德][04/08 (六) 21:30] [編號 877]

論最近的狀態多特蒙德並不算太理想，各項賽事最近5場得1勝1平3敗，包括國內賽事2連敗，並先後在歐冠和德國盃被淘汰。不過要注意在這5場比賽當中，多特蒙德未能勝出的4場都是客場比賽，而聯賽主場對科隆則順利勝出，可見主場優勝於作客。

而且多特蒙德2023年在德甲的成績仍是非常出色，目前為止聯賽的11戰，成績是9勝1平1敗，勝出率達81%。單算主場的比賽就更厲害，5戰全勝。本賽季多特蒙德的進球點比較分散，隊中目前進球最多的是德國國腳翼鋒 尤利安·布蘭特 Julian Brandt，目前總共攻進了8球。

柏林聯這賽季異軍突起，聯賽得51分排名第三，落後拜仁慕尼黑只有4分，數字上仍有爭標機會。跟多特蒙德一樣，柏林聯已在德國盃和歐洲賽事出局，可將焦點全放在德甲身上。要注意柏林聯是支主場優於作客的球隊，主場成績德甲排名第三，而且跟拜仁一樣目前為止本賽季主場未嘗一敗。但作客就只排名第六，包括聯賽最近2場作客不勝。

一方面多特蒙德主場特別的強，另一方面柏林聯作客比較弱，本場首選不讓分/多特蒙德勝，也可考慮大小[總分3.5小]，又或大小[客隊1.5小]柏林聯。

推薦︰ <足球>877 柏林聯 @ 多特蒙德 不讓分/多特蒙德勝、大小[總分3.5小]、[總分2.5小]；大小[客隊1.5小]柏林聯、[客隊0.5小]。

多特蒙德上周2:4敗給拜仁慕尼黑之後目前排名降到第二（圖片來源︰達志影像）

周日德甲中下游大戰，榜末的斯圖加特作客面對第十四位的波鴻。斯圖加特本賽季作客未曾一勝，而波鴻則明顯是支主場優於作客的球隊。本場首選不讓分/波鴻勝，保守一點，也可考慮不讓分/雙勝-和局或波鴻。

【足球-德甲】[斯圖加特 @ 波鴻][04/09 (日)23:30] [編號 880]

德甲榜末形勢仍有很多變數。斯圖加特26戰得20分排最後一名，但跟第十四位、本場的對手波鴻距離只是6分，保級仍沒有絕望。斯圖卡特最大問題是作客成績特別的差，目前13戰0勝5平8敗，是聯賽唯一未能在客場勝出過的球隊。球隊2023年成績也不理想，聯賽11戰1勝3平7敗，包括近5場聯賽不勝，成績是1平4敗。

對手波鴻26戰得26分排名第十四位，其實跟降級區只有4分距離，再也沒有丟分的空間。球隊在2月份所有的國內賽事5連敗，不過進入3月份的最近3場聯賽都不敗，而且取得2勝1平，成為逃離降級區關鍵。要注意波鴻跟斯圖加特一樣，是支主場優於作客的球隊，主場成績德甲排名第十一，作客則是第十六。

既然波鴻主場成績不錯，而斯圖加特客場特別差，本場首選不讓分/波鴻勝，也可考慮不讓分/雙勝-和局或波鴻，又或大小[總分3.5小]、[總分2.5小]。