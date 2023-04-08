任時完先前在《未生》飾演「張克萊」被形容像是誤入叢林的小白兔，近期他在《追蹤者TRACER》飾演「黃東柱」則像是咬住不放的美洲豹，為了飾演父親過世後的心境轉變，任時完更建議黃東柱的造型應該是穿著好幾天都沒洗的牛仔褲、羽絨服、發黃的大衣等皺巴巴的衣服，頭上頂著不修邊幅的蓬鬆亂髮，可說為了打造角色適合的造型相當用心。

由任時完、高我星、孫賢周、朴埇佑主演的《追蹤者TRACER》去年在韓國最大OTT平台Wavve播出，成為收視大黑馬，故事講述黃東柱（任時完 飾）是在大企業裡同流合汙的會計師，父親是正義的國稅廳調查員，父親離奇輕生，讓他決定進入國稅廳尋找真相，並校正回歸，每兩集一樁案件，節奏明快，每集片尾都會埋下新伏筆，讓人看得欲罷不能，國稅廳面對逃漏稅的大企業或名人，以及追查不法所得的流向，究竟是無能，還是官商勾結？黃東柱是否能成功為父報仇？讓觀眾想一集集看下去。

近期連續以電影《緊急迫降》與《原本以為只是手機掉了》斯文敗類的形象深植人心的任時完，在《追蹤者TRACER》以做事刻薄毒舌，內心卻溫暖勵志的國稅廳調查員一角，獲得百想藝術大賞以及韓國各項大獎的最佳男主角提名，反轉多變的角色魅力，完全不負「愛豆轉型演員的教科書」美名。任時完說：「《追蹤者TRACER》並不是從一開始就想拍的作品，因爲台詞很多，當時只想逃避，但看到劇本裡有一場運用智慧巧妙攪亂會議，斷了主謀的左膀右臂，讓我覺得黃東柱很有魅力，也成了我出演的契機，假如我回絕這麼好的作品，就違背我當演員的使命了。」

而《追蹤者TRACER》全劇也如同「未生」般的棋局，所有角色是棋子還是下棋者，只有看到最後才能揭曉。「黃東柱」外表看起來傻裡傻氣，整日嘻嘻哈哈，做事不按常理出牌，但真實面目腹黑、瘋狂、厚臉皮，最厲害的招數就是運用心理戰並「引蛇出洞」。劇中他進入被稱為「垃圾回收場」的稅收五局，這裡的工作主旨「就是不工作」，工作內容「不是徵收稅金，而是負責掩蓋國稅廳的黑暗面」，他將如何激發散漫同事們的自覺，帶領他們過關打怪，痛快地對這不公義世界還擊。《追蹤者TRACER》中華電信MOD354龍華影劇台於4月17日起平日晚間七點全台首播。

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