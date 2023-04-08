對岸針對「麥蔡會」的文攻及軍演等措施大致出手告段落，淡江大學大陸所教授張五岳表示，此次北京反應力度較去年裴洛西訪台低，是因兩者性質不全然相同；北京關注的是兩人若在國會山莊會晤必然引發風暴。尤其，國台辦主任宋濤積極跟台商交流，台灣工商團體接力訪中，在北京當前對兩岸關係主旋律定調疫後交流之下，不只不會有經貿制裁，未來會持續推經貿利多。

張五岳指出，蔡總統是在加州地區麥卡錫選區會晤，北京關注的是如果在國會山莊一定引發風暴，但在加州北京也做一定反應，考量不做必要反應會對外散發錯握訊息；如台灣未來總統候選人到美參訪，民進黨是現任副總統賴清德，而至今台灣還沒有副總統正式訪美的前例。

他解釋，賴清德先前是過境美國到宏都拉斯，2020年訪美時則尚未就任。故北京擔心的是賴清德訪美，以及8月我南美友邦巴拉圭總統就職典禮是蔡英文再度過境美國抑或賴清德出訪，以及11月在舊金山舉辦的APEC台灣領袖代表人選層級提高。

至於經貿方面迄今北京未有制裁措施，張五岳說，去年在裴洛西訪台後大陸禁白帶魚和竹筴魚等輸陸，但在蔡過境美前夕大陸已主動取消。近期宋濤積極跟台商交流，商總3月訪陸、工總4月、三三會和工商協進會5月接力，6月海峽論壇可能舉辦，在北京當前對兩岸關係主旋律定調疫後及經貿交流之下，不只不會大規模貿易制裁，未來會持續推經貿利多。尤其，去年的水產品制裁金額約8億台幣，相較台灣一年輸往大陸兩千億美金的金額象徵意義大。

張五岳分析，北京此次「文攻」層級較去年降低，去年8月3日中共中央《人民日報》頭版發表高規格評論員文章，新華社也用高規格評論員文章。本次只用兩篇「鐘聲」署名文章，且版面不大。另外，去年是中國外交部和中台辦名義發聲明，今年兩單位皆以「發言人」名義聲明，層級也降低。