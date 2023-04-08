雲林縣口湖鄉李記烏魚子為讓消費者整年都吃得到優質烏魚子，結合雲林烏魚子、手工麵、醬料研發「烏魚子乾拌麵」，本月推出後大受歡迎，訂單不斷，業者8日表示烏魚子乾拌麵可讓消費者在5分鐘內享用到美味烏魚子，不僅企業團體訂購，也很受露營族群喜愛，打成泥的烏魚子拌料適合長者、兒童食用，可說是全齡食品。

雲林縣烏魚養殖面積達300餘公頃，主要集中在口湖鄉，所生產的烏魚子品質優良，養殖與加工業者除了行銷傳統烏魚子，也積極研發各種烏魚子特色產品，李記烏魚子之前推出烏魚子餅乾、烏魚子鳳梨酥，近日又研發烏魚子乾拌麵，在口湖遊客中心魅力農店上架，大獲好評。

雲林縣烏魚子業者林怡伶（右）推出「烏魚子乾拌麵」，讓烏魚子有新吃法。（口湖遊客中心提供／張朝欣雲林傳真）

李記烏魚子發言人林怡伶表示，今年通過「雲林縣地方型SBIR補助計畫」，利用烏魚子邊料作為主食材，結合雲林手工麵與醬料推出烏魚子乾拌麵，其特點是把烏魚子打成泥，讓烏魚子完全與麵條合為一體，吃起來口感滑順沒有顆粒感，想吃時將麵條煮熟拌醬即可享用，非常方便。

林怡伶說，她目前擔任「雲林漁業青年聯誼會」會長，會員們最關心的就是如何創新與行銷，水產加工品通常要冷藏或冷凍運送，烏魚子乾拌麵能常溫保存，可作為大家日後推出新產品的參考。產品包裝方面，由雲林科大設計相關學系協助，日後縣府還會幫忙行銷，多元化的幫助青年創業與創新。

雲林縣政府指出，「SBIR」為小型企業創新研發的簡稱，也是經濟部唯一中央與地方協力辦理的計畫，分成中央型與地方型。縣府為提升縣內中小企業的研發能力、創新性及技術水準，今年度將投入約1000萬元經費，持續提升雲林產業的附加價值。