美國連鎖咖啡品牌星巴克，2月在義大利推出「橄欖油系列咖啡」，取名為Oleato。星巴克對這項新產品信心滿滿，預測將會顛覆咖啡行業，不少顧客嘗試Oleato後，出現正反兩面評價，有人在網路上抱怨「喝完要跑廁所」、「形容它是合法瀉藥」，但有人認為「新的 Oleato飲料太美味了！愛它！」。

星巴克在咖啡加入橄欖油的靈感，來自於義大利西西里島居民，每天食用一小匙橄欖油養生的習慣。 星巴克發下豪語，Oleato新飲品將顛覆咖啡業，計畫春天在美國推出，之後陸續在英國、日本等地上市。

美國媒體《Today》報導，一位自稱是星巴克咖啡師的網友，發表一篇名為「橄欖油飲料」的文章，分享他和同事們嘗試新款Oleato飲品後的感想。

這名網友問大家有喝過嗎？結果有其他網友回應了，「我們有一半團隊試過了，有幾個人最後跑廁所，如果你明白我的意思的話。老實說，我很害怕嘗試，因為我已經有腸胃問題了。」對此，星巴克沒有立即回應。

這篇文章底下，還有不少網友加入討論，有人表示「咖啡對腸道有刺激作用，而油則是一種放鬆劑，星巴克這個點子真是太棒了。」另位網友說「有腸胃問題的人，感謝你的提醒。」還有網友形容，「是合法瀉藥」、「喝了會反胃不舒服」。

但也有人對Oleato給出正面評論「新的 Oleato飲料太美味了！愛它！」、「很喜歡這款口味 沒有任何問題」。