胡冠珍（左起）王童、陸小芬、魏德聖、梅長錕出席王童導演慶生茶會暨導演特展

影視廳中心8日舉辦金馬終身成就獎王童導演的「在歷史的荒地造景：王童導演回顧展」，本月近王童導演81歲生日，舉辦生日茶會，請來金馬影后楊貴媚、陸小芬，金馬最佳女配蘇明明及導演魏德聖、陳玉勳慶王童生日，出席活動的王童看來身體硬朗，重聚過往的工作夥伴，心情頗好，他說：「慶生不是重點，主要是見到這麼多朋友非常開心，以前一起工作的朋友跟學生現在都很成功」，陳玉勳坐在王童隔壁顯得有點侷促，陳導說：「他是我老師耶！當然要多注意，不能隨便」

王童提到，這麼多年深耕電影產業，認為拍電影最重要的是態度。王童說：「自己年過80，現在進公司一樣10點到，不花天酒地也不吃檳榔，拍電影是一個莊嚴的職業」。張世在旁補充：「王童導演是個自律的人，以前拍戲遲到導演是不等人的，雖然我也有遲到但沒有被罵，我想導演有點偏心」，王童聽完大笑，說自己這輩子最驕傲的就是看人的能力，但問到澎恰恰的近況，王童直率回應：「以前沒看不準澎恰恰會欠這麼多錢啊！太貪心了」，而後也感慨彭恰恰是個辛苦的人。提到拍戲過往，王童補充在拍《香蕉天堂》時，張世與文英阿姨對戲時太過入戲，緊抱著文英阿姨不放導致內褲滑落，拍攝現場情緒十分緊繃有張力，卻沒想到會有這一幕。陸小芬也點頭補充王童是個嚴謹的導演，以《看海的日子》拿下金馬獎影后的她，在片中有場難產戲，夏天又熱又悶狂冒汗，她回顧：「叫完快高血壓，一直掙扎，臉紅脖子粗，導演又一直不喊卡，天花板都是滿天星星，現在演一定中風。」

王童在圈內是許多導演、演員的恩師，他提到現在跟魏德聖有時會一起喝咖啡，魏德聖也曾拿劇本請他指點，他大讚魏德聖《台灣三部曲》劇本寫得非常棒，雖然現在方向改為動畫片，但也許這樣是好事，畢竟實拍難度會太高，但可以理解魏德聖會感到挫折。陸小芬則是一再感謝導演，表示沒有當年的根基就沒有現在的自己。