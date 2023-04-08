設廠在新北市瑞芳區的福元化學製藥，於8日舉行60周年餐會，有趣的是，基隆市長謝國樑與內政部長林右昌、前基隆市長張通榮均應邀出席同台，和福元製藥董事長邱禮儀、國健署長吳昭軍等人一起切蛋糕，歡慶福元化學製藥走過一甲子，並形成難得的三個「基隆市長」同台的畫面。

福元化學製藥60周年餐會8日於彭園會館舉行，現場包括知名廣播人楊月娥、議長童子瑋、立委蔡適應、前衛福部長陳時中等人都到場，與來自全台西藥團體代表，共同祝賀福元化學製藥60周年。其中特別的是，市長謝國樑、前市長張通榮，以及也是前市長的內政部長林右昌均同台出席，也形成了難得的三位「基隆市長」同台的畫面。

福元董事長邱禮儀指出，他自16歲到福元打工，50歲收購福元製藥，一生就只在福元化學製藥工作，他常向年輕人談及人生，做人做事就是要堅持，只要秉持堅持，有一天連你工作的公司，都有可能被你買下來，他同時強調員工是企業重要資產，要對一路走來同心協力的員工致謝。

謝國樑應邀致詞時指出，以邱董事長從年輕投入福元打工，奮鬥打拼到最終收購福元為例，鼓勵青年朋友應把手上的工作當作志業，學習邱董事長奮鬥不懈的精神，他與大家共勉，在自己工作的崗位上超越自己、超越職務與責任，下定決心就能夠做得更好。