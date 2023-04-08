安聯人壽今年初突破市場重圍，透過策略合作夥伴緊密合作、擴展業務版圖營運奏效，開年1、2月即展現強勁動能，新契約保費不僅位居前五大，更以8.5％市率銷售業績，穩坐外資壽險公司銷售「投資型保險商品」總保費累計第1名，維持台灣投資型保單領導品牌的地位；安聯人壽總經理林順才表示，今年保險市場仍相當具有挑戰性，全年初年度保費以站穩壽險業第五名為目標。

美國聯準會去年暴力式升息，去年第4季股債雙跌，林順才坦言，這對投資型商品銷售衝擊不小，在多角化通路、多元化商品策略下，加上股市上漲，今年初新契約保費展現強勁動能；近來歐美銀行風險大幅提升，林順才認為，銀行現在貸款謹慎，利率也快到頂了，預估聯準會今年再升息1次，明年伺機而動，利率政策可望由升轉降。

美國通膨逐步下滑、利率上升有限，在投資環境逐步改善下，林順才認為，今年保險市場會比去年好，但仍面臨諸多挑戰，還是得謹慎因應，其中，挑戰最大是投資型法規新制將於7月上路，不能連結高收益債、新興市場債，將會限縮客戶的選擇；林順才根據內部統計指出，台灣投資人偏愛「配息」商品，投資型保單連結高收益債、新興市場債的比例約占2成，新法規上路後，勢必會受到影響，現在只能尋求替代方案以降低衝擊。

另個挑戰是，7月新制上路後，對於客戶做的KYC(認識客戶)測驗會鎖1年，林順才解讀，意味客戶做KYC測驗更謹慎了，假設客戶原本是積極型填錯變保守型，可以選擇的基金就變少。

根據壽險公會統計，安聯人壽今 年1至2月投資型保險商品初年度保費收入市占率逾20％，排名業界第二：總體初年度保費部分，以逾新台幣82.48億元，排名業界第五名，占全壽險業總初年度保費的8.5％，較去年成長2.9個百分點，今年以初年度保費站穩業界五強為目標。

安聯人壽綜觀近年的整體表現，要歸功於產品、通路、及顧客服務等三個核心策略運用得宜，安聯業績表現才能突破重圍展現韌性，創造出一個創新、高績效文化與孕育創業家精神的優質工作環境。

為強化服務品質與效率，穩站台灣壽險市場領導地位，安聯人壽推「百萬領袖創業計畫」、安聯大學2.0等徵才及新人培育計畫，全力發展業務菁英團隊，組織快速成長、挑戰 2025 年業務大軍增至 1 萬人的目標邁進。

林順才表示，新進業務同仁年輕化，25至35歲的比例大幅提升，也同步帶動客戶年輕化；林順才認為，客戶年輕對風險承受度也提高，建議投資型保單站在分散風險角度，連結股票型、平衡型基金，而年輕最大優勢是拉長固定投資時間，獲取更好複利效果的報酬。