近日大陸中共中央辦公廳印發《關於在全黨大興調查研究的工作方案》，方案要求各地各部門結明確提出「領導幹部要帶頭開展調查研究，改進調研方法，以上率下、作出示範。」據澎拜新聞報導，目前已有包含河北、福建、吉林等多省審議通過細化的實施方案與具體要求，例如河北省就規範省級領導下基層調研時間不少於2個月。

據《河北日報》7日報導，近日河北省委辦公廳印發《河北省貫徹落實在全黨大興調查研究工作方案的主要措施》，要求縣處級以上領導團隊的成員，每人帶頭1個課題展開調研，除要保證調查研究的時間品質，省級領導下基層調研時間也不少於2個月。

而在吉林省也要求縣處級以上領導團隊的成員，每人需帶頭1個課題調研、每人形成1篇以上調研報告，並需要對對調研中反映和發現的問題，逐一梳理形成問題清單、責任清單、任務清單，逐一列出解決措施、責任單位、責任人和完成時限。