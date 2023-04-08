美國3月份多了23.6萬個工作，低於2月的但接近市場預估。同時，失業率僅3.5%，且接近歷史新低。表現上看起來，就業人口數沒有增加，可能讓聯準會暫時無法調高利率。

專家學者認為，這時候若再升息，可能讓借錢成本更高。因此，企業就不敢去借錢，營運資金減少的話，不但無法招攬更多員工，搞不好還會裁員。目前美國勞力市場看起來，並不像外界預測的一樣，美國經濟成長出現趨緩。

過去6個月期間，平均每個月都有增加至少33萬個工作機會，職缺數量甚至超過可工作的人數。分析師表示，從美國這份最新的就業報告得知，市場可能出現變化，像是建築業、製造業以及零售業的工作已經開始減少。

工作選擇性變少不說，美國的薪資上漲幅度也在趨緩。平均時薪在截至3月份的前一年時期中，只增加4.2%，低於2月份的4.6%。同時，這也是自2021年中以來，最低的單月增幅。

經濟研究機構Pantheon Macroeconomics表示，美國3月的就業報告是經濟邁入衰退前的寧靜。上個月中美國矽谷銀行（SVB）以及標誌銀行（Signature Bank）接連倒閉後，銀行放款業務變差，招聘人數可能會快速減少。

包括顧問公司Accenture、迪士尼以及麥當勞在內的大企業，最近幾周都紛傳裁員，且規模不算小。相反地，餐飲業的酒館與餐廳，還有學校以及醫院等，卻繼續在增加新的員工。

Pantheon Macroeconomics也指出，美國3月人力市場數據，事實上是SVB破產前的資料。不過，緊縮環境造成的衝擊即將來到，預估失業率將會在今年底以前明顯增加。

英國調研單位Capital Economics認為，總的來說，美國官方的統計資料，整體薪資漲幅略高於自己的預估值，但經過計算後，漲幅還是自2020年12月以來單月份最小。

再來看美國物價，2月份降到6%，比去年6月曾飆高至9%要明顯下降不少，不過，還是聯準會通膨目標2%的好幾倍。全球許多央行都跟聯準會一樣，採取調高利率來打壓大漲的通膨。

除了通貨膨脹一直壓不下去所帶來的困擾，聯準會主席鮑爾也正面臨著政界愈來愈大的壓力。這些美國國會議員聲稱，聯準會正在不停的升息，或將逼迫企業實施更大規模的人力縮減計畫。

鮑爾表示，美國就業市場仍然強勁，還是希望經濟或將出現所謂的軟著陸，這也代表衰退可以避免。或者可以說，若是經濟成長趨緩，可能也只是短期的現象。