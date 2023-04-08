球員要達成無安打比賽或完全打擊任何一項，就已經是一大壯舉了，沒想到美國NCAA隊伍印地安納波里斯的二刀流好手威爾（Brady Ware），竟然同時完成2個願望，率領球隊以13比0大勝祖瑞大學，前MLB Pipeline記者布爾（William Boor）在推特上開玩笑寫道，「大谷翔平，現在輪到你了。」

投手丘上的威爾完投7局（雙重賽只打7局），沒有讓對手擊出安打，三振11個人次，不過也投出多達5次保送，在打擊方面，威爾4個打席中全都擊出安打，一壘、二壘、三壘安及全壘打都包下，打下5分打點、跑回2分，以一己之力帶領球隊獲勝。

根據印地安納波里斯大學說法，威爾的無安打比賽是隊史自2015年塔克特（Jordan Tackett）後首次，完全打擊則為2013年哈特利（Jake Hartley）後首見，威爾來自加州波威高中，海盜外野手康納喬（Connor Joe）、前勇士球員狄克生（Alex Dickerson）皆來自於這所高中，威爾也成為有史以來同場完成無安打+完全打擊的NCAA球員。

大谷翔平在大聯盟生涯第2年，碰上光芒首度實現完全打擊，但那年大谷因為開刀並未登板投球，專心在打擊上，去年9月30日先發登板面對運動家，大谷翔平開場投出保送後，連續解決22個人次，直到8局上2出局後才被運動家擊出首安。