桃園永豐雲豹8日少了聯盟得分王艾夫伯(腸胃型感冒)，「魔獸」霍華德雖然貢獻23分、13籃板及7助攻，卻在讀秒階段接連出現兩次致命失誤，讓雲豹最後以93比97慘遭台中太陽逆轉擊敗，除了苦吞5連敗，距離宣告無緣附加賽的魔術數字只剩下「1」！

畢竟這是一場輸不得的重要戰役，霍華德首節就打滿12分鐘，卻只拿3分、4籃板及1助攻，反觀萊斯首節火力全開，單節進帳14分，帶領太陽打完首節，取得22比18小幅領先，雲豹首節得分全集中在先發陣容，替補得分掛零。

太陽次節續靠萊斯火力，一度擴大領先到8分，幸好雲豹這次換成戴維斯挺身而出，很快把個人數據累積到雙十，也讓雲豹打完上半場處於40比47落後，霍華德半場投7中1，拿5分、5籃板及4助攻，手感相當低迷，萊斯半場27分。

霍華德第三節開始就接連投進3球，帶領雲豹打出11比2超前攻勢，甚至打完前3節，反以70比61領先太陽，霍華德已經累積13分、11籃板及7助攻的接近大三元數據；打到末節，霍華德繼續幫助雲豹擴大領先差距到14分之多。

但到末節，太陽發動8比1攻勢，逐漸縮小雙方差距，打到最後3分14秒，太陽追成86比86平手，幸好盧捷閔及時完成四分打，加上太陽總教練克里斯被吹技術犯規，盧捷閔再罰進1分，可是白薩投進三分球，雙方差距又剩下兩分。

戴維斯最後57秒籃下單打得分，可是萊斯馬上回敬三分球，隨後更抄到霍華德的球，快攻上籃製造兩罰機會，但他兩罰中1，雙方又成93平，霍華德接著又掉球，接著被吹違反運動道德犯規，讓盧冠軒最後7秒兩罰俱中後，太陽仍保球權，蘇奕晉又在最後5秒兩罰俱中，提前判決雲豹死刑。