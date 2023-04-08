台中烏日玉闕朝仁宮今（8日）舉辦「揚眉免氣」祈福兄弟遶境會香，分別完成黨內初選登記、再戰台中二選區的民進黨立委林靜儀、國民黨前立委顏寬恒「同框」，卻未有過多交流；顏寬恒強調，民代跑行程偶遇很正常，跑行程更要了解民意，近期電價、油價、蛋價等物價齊漲，民進黨中央執政國會過半，反應速度應該要更快才對。

台中烏日玉闕朝仁宮舉辦「揚眉免氣」祈福兄弟遶境會香，武財神、媽祖遶境隊伍上午6時30分起駕，吸引上千名信眾參與。日前派人代為領表登記參選中二選區的顏寬恒與民進黨現任立委林靜儀同框團拜，但倆人幾無互動。

台中烏日玉闕朝仁宮舉辦遶境會香，日前派人代為領表登記參選中二選區的顏寬恒與民進黨現任立委林靜儀同框團拜。（玉闕朝仁宮提供／馮惠宜台中傳真）

顏寬恒表示，民代跑行程偶爾遇到很正常，不論過去擔任立委或是卸任後，他都一直在地方繼續服務，對於中二選區的「新同學」林靜儀願意走入人群接觸鄉親，值得嘉許。但他也強調，跑行程更要了解民意，近期電價、油價、蛋價，一連串的上漲，許多民眾擔心不久後物價齊漲，這就是民意，民進黨中央執政、國會過半，反應速度應該要更快才對。

林靜儀則表示，中二補選後她不間斷地在跑地方行程，感受到在去年地方選舉結束後，常遇到顏寬恒，之前比較不一定，當然也會感覺到選舉氛圍更加明顯，她也相信在選舉前，民代為地方做了什麼事，民眾都有感。