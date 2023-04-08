臺慶科近幾年努力往高毛利及特殊製程新產品佈局，產品聚焦車用電子、網路通訊及高速運算三大市場，隨著車用電子及網通產品佈局逐漸發酵，讓臺慶科營運在全球總經環境不佳及產業庫存調整壓力下仍能維持水準。

臺慶科今年第1季合併營收為11.75億元，年減20.21%，大陸解封後汽車及網通需求未見回升，臺慶科坦承第2季營運未見明顯復甦，目前訂單能見度約6週左右，3月到5月營運仍處於谷底，不過6月起營運有機會逐漸回升，整季來看，臺慶科預估，第2季業績可望略優於第1季。

儘管上半年營運相對平淡，臺慶科審慎樂觀看待下半年營運，臺慶科表示，第3季車用及網通拉貨力道可望攀升，下半年業績可望比上半年好，公司將努力今年業績比去年好。

臺慶科公開收購鈺邦已於6日屆滿，順利達到最高收購數量2500萬股、約28.1%鈺邦股權，收購金額14.5億元，完成公開收購後，臺慶科不僅未來將以權益法認列鈺邦財報，由於鈺邦在板卡、伺服器、高速運算應用布局完整，臺慶科期盼與鈺邦建立聯盟關係，並切入網通和高速運算市場。