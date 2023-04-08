近年來，政府推動長照2.0政策，五育高中開全國風氣之先，首創照顧服務科並經教育部評定為長照典範學校；並且特別開辦「長照人才產學攜手育成專班」，免學費並且延伸到大學，成為國內首創獨一無二的民辦公費建教班。

五育高中8日舉行22周年校慶，推出美容科時尚秀成果展。（廖志晃攝）

五育高中8日舉行22周年校慶，邀請歌手進校園開演唱會、美容科成果展、園遊會，還有就業博覽會提供就業諮詢。

五育高中照顧服務科三明治建教班，有別於一般3個月輪調式課程，讓學生在高二時，全年在外實習工作，每月領取基本工資，讓學生提早進入職場，又可幫助家中經濟，獲得家長好評；校長邱勝濱表示，校方提供學生實習的合作機構，對於培育長照產業所需人力的建教合作模式，成為長照2.1版相當自豪。

邱勝濱指出，有鑑於長照人才需求日增，為鼓勵更多學子投入長照行列，特別開辦「五育高中長照人才產學攜手育成專班」，堪稱再升級為長照2.2版的「類公費建教班」；就讀期間免學費、免雜費，於高一上下學期各提供8000元獎學金，高二出場實習於高三回校上課時 ，每個月還可以領取5000元生活津貼，最多領12個月。另外搭配3＋4方案，3年高中畢業後，銜接大學課程，以半工半讀方式，4年完成大學學業，讓學生不必為學費和就業擔憂。

五育高中並與衛生福利部南投及彰化醫院、彰化基督教醫院、佳醫集團及護理之家等長照機構簽約，宣告五育高中長照2.2版正式啟動。

五育高中8日舉行22周年校慶，推出美容科時尚秀成果展。（廖志晃攝）

邱勝濱表示，開辦公費育成專班，提供學生無後顧之憂的學習環境，讓學生能兼顧升學與就業，達成人生目標。

五育高中董事長林幸宜表示，希望藉由公費育成專班，提供學生實質的幫助，並與長照機構建立長期合作關係。