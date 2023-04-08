蔡英文總統在結束出訪後，今在台北賓館宴請美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）一行，蔡總統表示，期待臺美在「台美21世紀貿易倡議」架構之下，也能完成更多談判，建立更緊密夥伴關係，並共同捍衛民主自由。

蔡總統致詞時表示，很高興剛回到台灣就能接待美國好朋友，這次麥考爾主席首度以外委會主席身分，率領跨黨派訪團來到臺灣。她要感謝訪團以行動展現對臺灣的堅定支持。

蔡總統指出，長期以來，美國國會是推動臺美關係發展的關鍵力量，尤其麥考爾主責的外交委員會更扮演重要角色。今年新一屆國會開議後，眾議院就以壓倒性比數通過《台灣保證落實法》，讓臺美關係更加深化。

蔡總統感謝美國國會透過跨黨派合作，以立法方式實踐對臺灣安全的承諾。像是在2023會計年度的《國防授權法》以及《綜合撥款法》，就納入多項強化區域安全合作，以及支持臺灣提升防衛戰力的倡議。

蔡總統說，我們也期待臺灣和美國除了持續加強安全合作，在「台美21世紀貿易倡議」架構之下，雙方也能完成更多談判，建立更緊密夥伴關係；並會持續與美國及理念相近國家合作，共同捍衛民主自由的價值。

麥考爾提到，訪團此行與臺灣各界領導高層見面，從半導體到航太科技等領域。臺灣有一個蓬勃發展的經濟體，也和美國有強健的經濟關係，是美國第8大貿易夥伴，而航行自由對於臺灣及世界經濟繁榮來說至為關鍵。

麥考爾說，共產中國視臺灣的力量、開放及韌性為眼中釘，中國共產黨最害怕的就是自己的人民，而中國受到壓迫的人民只需要看看海峽對岸的臺灣，就可以看到民主的模樣。

麥考爾表示，誠如蔡總統所說，美國國會在1979年通過《台灣關係法》，為臺美交往方向設下了一個良好基礎，保證美國會提供臺灣武器來防衛自己；也通過了《台灣增強韌性法》，是他所批准的法案。他作為外委會主席，批准了對外軍售，包括對臺武器軍售，他要向蔡總統承諾美國一定會交付這些武器。他們在美國國會裡正在盡一切所能，加速交付這些武器軍售。而美國提供臺灣軍事訓練不是為了發動戰爭，是為了追求和平。

麥考爾主席說，臺灣以卓越的勇氣啟發了全世界，是世界希望及民主的燈塔，他期待臺美雙方能夠更加深化合作，為和平繁榮的未來一起努力。「我們和臺灣站在一起」。

訪團成員尚包括聯邦眾議員金映玉(Young Kim)、貝拉（Ami Bera）、希爾(French Hill)、瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）、汀恩（Madeleine Dean）、羅勒（Michael Lawler）、莫倫（Nathaniel Moran）等，由外交部長吳釗燮及美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）陪同，前來臺北賓館與總統餐敘，總統府秘書長林佳龍、國家安全會議秘書長顧立雄也在座。