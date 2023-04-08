獨派人士、喜樂島聯盟主席郭倍宏近來屢傳將投入高雄第6選區立委選戰，今（8）日他首度對外證實，將挑戰民進黨籍立委趙天麟，還直言趙當立委太久了，該換人當，狠嗆「我參選就會當選，趙天麟就沒有連任機會」。

喜樂島聯盟今天在高雄凹子底公園舉辦鄭南榕紀念音樂會，會前郭倍宏受訪時，首度鬆口將挑戰現任綠委趙天麟，現在已經招兵買馬，招募4、50人，準備陸戰、空戰齊發。

68歲的他談到參選動機透露，自己雖然年紀較大，但受到美國拜登跟川普的激勵，希望參選為台灣做點事情，盼憲法能好好修改，「不要把中華人民共和國當作我們的領土、不要再把蒙古當作我們的領土」。

2024選戰民進黨8席高雄立委爭取連任，沒有黨內其他挑戰者，但政治光譜較屬綠色的郭倍宏加入戰局後，恐怕衝擊現任趙天麟的選情。對此，郭倍宏信心十足說，「我參選就會當選，趙天麟就沒有連任機會，所以沒有什麼影響。」

郭倍宏更狠嗆，趙天麟當立委當太久了，現在許多立委「一做就3、4任，有必要嗎？他們做了什麼事情嗎？國家處境愈困難，所以要換人做做看。」民進黨還有很多優秀年輕人卻無法出來，為他們感到難過。

對此，趙天麟低調回應媒體，感佩前輩對台灣民主化的努力，很認同透過音樂會的方式紀念鄭南榕的犧牲，願與前輩繼續一起為守護台灣加油，但他對於選舉的議題沒有評論。