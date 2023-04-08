民眾黨主席柯文哲8日出訪美國，他在桃園機場受訪時表示，反對國民黨主席朱立倫整合非綠聯盟的政治口號，「有本事就去整合民進黨！」

柯文哲率前台北市副市長黃珊珊等人搭乘華航CI12班機前往紐約，他受訪時說，選前應該沒有機會再去美國，所以這一次去就把該做的做完；既然此行是學習和對話之旅，就要花多一點時間和美國各個階層對話。

針對朱立倫喊話下一階段要整合包括柯文哲在內的非綠大聯盟，柯文哲強調一開始他就反對這種口號，「有本事就去整合民進黨！」他還是反對這種兩極對抗，台灣應該走出這種泥沼。

柯文哲指出，台灣藍綠對抗的氣氛濃厚，如果他選上總統一定要召開「兩岸共識國是會議」解決內部共識問題；否則內部都沒有共識，要如何處理對外關係？

至於民眾黨內部有人建議，在「承認」的基礎上主張兩岸「相互承認」與國際「雙重承認」，柯文哲認為重點是實質內容而非名稱，要搞雙重承認就要說清楚承認什麼？國內就是政治口號太多，口號一定要有所論述。

柯文哲在機場辦理報到手續前，一度以為忘了攜帶護照而虛驚一場。（范揚光攝）

柯文哲一行將拜會美國政府機關、國會議員、智庫以及台僑，柯文哲說此行就是要把台灣興起的第三勢力民眾黨介紹給美國，讓世界認識台灣民眾黨。