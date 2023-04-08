為響應政府「全民共享普發現金」政策，財政部所屬公股銀行就登記入帳及ATM領現推出多項限時優惠措施，如全民普發台銀再加碼，存戶登記普發最高抽台灣Pay紅利點數10000點(等值1000元)，數存新戶登記普發回饋100元。土地銀行推ATM提領六千抽六萬點(等值六千元)，入帳數存戶，再享高利率。兆豐銀行也響應狂送最高6千刷卡金，而兆豐新朋友人人有獎，最高6千刷卡金。第一銀行以申辦數位帳戶贈點數，開立iLEO數存贈台灣Pay 1500點數，登記入帳選一銀，亦享10萬刷卡金等好禮抽獎機會。華南銀行若登記入帳，享6000元放大術，若登記入帳或至華銀ATM領現金，好禮加碼送。登記入帳選合庫，數存送金庫幣；合庫卡於合庫ATM領現抽現金6000元；登記入帳或合庫卡於合庫ATM領普發，且信用卡消費滿額抽6萬元。台企銀以普發6000元選台企企，最高抽18888元加碼金。
《財政》響應普發6000元 公股銀行推限時優惠
為響應政府「全民共享普發現金」政策，財政部所屬公股銀行就登記入帳及ATM領現推出多項限時優惠措施，例如提供台灣Pay紅利點數、刷卡金及黃金等好禮抽獎機會等，部分銀行申辦數位帳戶更可獲加碼優惠。
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