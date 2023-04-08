「豪神」林書豪8日回到鳳山體育館主場，交出25分、10助攻與6籃板，搭配鐵米35分、溫德16分，攜手幫助高雄17直播鋼鐵人最後以112比103氣走新竹街口攻城獅，除了拿下3連勝，更縮小跟聯盟第5攻城獅之間勝差到1.5場，闖進季後賽仍有希望。

比賽一開賽，攻城獅毫不客氣賞給對方10比0攻勢，鋼鐵人也回應12比0，林書豪雖提前吞下兩犯，卻仍留在場上幫助隊友，鋼鐵人更在首節結束前打出11比2，讓他們打完首節，取得30比20領先，林書豪首節投6中1，拿6分、2助攻。

來到第二節，鋼鐵人持續擴大領先差距，一度領先攻城獅到17分之多，上半場打完，鋼鐵人62比46領先，林書豪半場11分、6助攻與4籃板，鐵米27分；到了下半場，鋼鐵人繼續保持領先優勢，甚至打到末節一開始，領先幅度來到23分。

沒想到接下來攻城獅發動17比4小高潮，打到最後6分23秒，攻城獅追成87比97，幸好林書豪趕緊幫助鋼鐵人穩住戰局，雖到讀秒階段，雙方差距剩下個位數，不過鋼鐵人仍順利拖完剩餘時間，最終以9分之差贏球。