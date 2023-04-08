馬祖海巡隊派遣PP-3586巡防艇於東引中柱港執行後送至南竿。（馬祖海巡隊提供）

馬祖海巡隊派遣PP-3586巡防艇於東引中柱港執行後送至南竿。（馬祖海巡隊提供）

馬祖海巡隊派遣PP-3586巡防艇於東引中柱港執行後送至南竿。（馬祖海巡隊提供）

海巡署第十一巡防區指揮部所轄第十海巡隊（馬祖海巡隊）今（8）日凌晨1時許，接獲東引衛生所通報，1名男性鄉親因頭部外傷、經評估年紀較長且有危急狀況需轉診至南竿連江縣醫院檢查治療，立即派遣PP-3586巡防艇協助後送，於凌晨3時許順利完成後送。

馬祖海巡隊表示，獲報後立即派遣PP-3586巡防艇於東引中柱港執行後送，並做好相關防疫措施接駁病患及家屬，由醫護人員等3員陪同隨行前往南竿，考量患者現況，以最大安全速率及妥適照護方式執行，於3時許安全抵達南竿福澳港，交由消防局救護車轉送連江縣立醫院醫治，後送任務圓滿達成。

海巡署表示，對於居民生命安全醫療權益非常重視，秉持「時間即性命、速度即希望」，於第一時間獲報立即前往應處，民眾如有任何需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」或馬祖海巡隊服務電話「0836-22647」，海巡署將立即派員前往處置。