國際級觀光活動「大鵬灣帆船生活節」8日於大鵬灣濱灣碼頭熱情展開，現場上百艘帆船與遊艇齊聚，在眾人鳴笛後，為這全國規模最大的帆船賽事宣告正式開始，海上百船齊發非常壯觀。

大鵬灣國家風景區管理處長許主龍表示，今年為刺激國旅，特地將原本十天活動延長為一整月，並與旅宿業合作推出住宿加碼重型帆船體驗，就是要讓旅客在屏東停留更久，在大鵬灣體驗更深。

「2023大鵬灣帆船生活節」8日熱鬧登場，上百艘帆船海上齊發相當壯觀。（林和生攝）

交通部觀光局表示，大鵬灣擁有特殊潟湖環境條件，除了型塑大鵬灣遊艇港目標，並做為南臺灣最亮眼海洋休閒度假園區；同時，也與屏東縣政府合作行銷屏東觀光圈產業特色，讓大鵬灣的觀光效益擴大到全屏東。

許主龍強調，今年除延長活動日期，並創新將號稱「東津巨蛋」的濱灣之心打造定時光影展演，現場還提供免費親子遊具設施、屏東觀光圈市集與小旅行，可讓遊客從日出玩到日落，從海上樂到廣場，吃、喝、玩、樂樣樣不錯過。