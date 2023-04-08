高雄在地企業家林明哲，有著迄今逾50年的收藏歷程，藏品超過8000多件。本次《世界－林明哲的藝術收藏》展覽精選出90件作品，呈現古典、浪漫主義、印象派、超現實、超寫實、表現主義、抽象表現、新普普和觀念藝術等世界巨匠大師的創作，展覽將至7月23日。

林明哲19歲就讀東方工專（今東方設計大學）時即擁有人生第一件藝術品，此次自林先生的藏品中精選90件展出，作品創作時代約為17至21世紀的500年，這段時期也恰是藝術家的角色及創作動機發生偌大改變的時間，從匠師到哲學家，從朝臣到商人，大師學徒與知名學院，有傳統的經典承襲，也有浪漫的自由追尋。而此次風格從古典、浪漫主義、印象派、超現實、超寫實、表現主義、抽象表現、新普普到觀念藝術，一次展現。

高雄在地企業家林明哲，有著迄今逾50年的收藏歷程，藏品超過8000多件。（楊舒婷攝）

林明哲表示，高美館館長李玉玲眼光獨到，在僅約1周的時間就從他個人收藏的8千多件作品中挑選出本次展出90件作品，共橫跨500年、18國古今藝術家的創作，進一步梳理出從古典、近代到現當代的西方藝術史。

林明哲說，他所收藏的作品在經過高美館的專業策畫，透過不同的審美方式分享給大眾；美術館是給下一代最好的藝術教育場所，希望大家都能夠來到高美館欣賞這次難得的展覽。

李玉玲表示，《世界—林明哲的藝術收藏》是高美館難得以台灣藏家收藏為主軸，並透過高美館美術專業進行梳理，進而展現館內策展研究能量的展覽。林明哲先生是在地企業家，同時也是台灣具代表性的收藏團體「清翫雅集」成員之一，其逾50年的收藏歷程超過8千件的收藏品，而最可貴的在於他不獨樂，而十分樂於將收藏品分享眾人共同欣賞。每一件藝術品都在在展現著藝術家詮釋世界的獨有視野。

於此同時，高美館「高美講堂」為回應《世界—林明哲的藝術收藏》展，於8日起至6月接續辦理《以收藏之名》一系列跨域講座。講座共6場，其中3場講座期以較宏觀的角度切入，帶領大眾思考藝術收藏與城市再造的可能、了解歐洲藝術收藏史脈絡、探索2個大英博物館的收藏。另外三場則特邀收藏家本人或其親屬現身說法，暢談其收藏繪本故事、兒童織物、一方郵票的蒐藏之路。