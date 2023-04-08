香港男星方中信從出道就以帥氣男人味形象，擄獲萬千少女心，還被封為「香港最帥男星」，在2015年與孫儷主演《羋月傳》讓他在台灣知名度大增。沒想到60歲的方中信近照被發現暴瘦，蒼老模樣讓網友擔憂是否健康亮紅燈。

方中信近年戲劇作品不如往年多，但依舊會透過社群分享生活近況，3月才過60歲生日的他，還雀躍地表示，「終於可以用優惠價坐地鐵」；昨（7日）方中信打卡去吃美食，久違曬出近況，臉上變得更蒼老，身形也瘦了不少。

60歲方中信身形消瘦，被傳健康亮紅燈。（圖／摘自方中信微博）

許多網友看到方中信近況差點快認不出來，紛紛擔心起的他的健康狀況，「一代型男真的老了」、「怎麼老了這麼多？瘦太多會不會身體出狀況？」、「該不會生病了吧？感覺狀態不太好」、「有種爺爺的感覺」；大多數粉絲都覺得方中信和早前出席電影宣傳活動時差太多，不免關心他的身體狀況。

方中信出道超過36年，影視雙棲的他出演過多部經典影視作品，事業得意感情也順利，妻子還是香港小姐冠軍莫可欣，兩人育有一個女兒，家庭生活幸福美滿。除了演藝工作外，方中信還是一名賽車手，曾在珠海國際賽車場舉辦的克里歐杯中國系列獲得第三名。