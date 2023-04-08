韓國瑜今天意外在台東縣延平鄉布農族射耳祭現身。（民眾提供）

韓國瑜今天意外在台東縣延平鄉布農族射耳祭現身。（民眾提供）

前高雄市長韓國瑜今天意外在台東縣延平鄉上里部落布農族射耳祭現身，族人既驚喜又驚嚇 ， 不敢相信是韓國瑜本尊， 韓穿上布農族傳統服飾，體驗真槍實彈射擊，1槍命中已經燒烤後的山羌後腿，也排隊分享「山肉」，受到族人熱情歡迎。

韓國瑜透過藝青會理事長馮怡超，及西門靖總裁鄭子靖的引介，昨天悄悄到台東縣延平鄉卡米莎度部落體驗住樹屋，捐贈生活物資給低收入戶，今天一早就穿上布農族傳統服裝，參加卡米莎度部落和清水部落的布農射耳文化祭典，由於部落中有9成都是韓粉，看到本尊，都非常驚訝。

族人鳴槍、報戰功後，韓國瑜體驗射箭及獵槍射擊，1槍就命中已烤好的山羌後腿，韓國瑜說「我手榴彈丟過、火箭筒也射過，這算什麼？」，依傳統，韓國瑜可將射中的腿帶回去。

傳統弓射擊部分，韓與前晚入住的「卡米莎度樹屋」主人伊藍同時射擊，雖然最後1箭誤中伊藍靶心，伊藍也同樣錯靶射中韓國瑜的靶，兩人歪打正著，眾人哄堂大笑又叫好，接著也跟族人排隊分享「山肉」，手牽手開心跳傳統舞蹈，而因為部落韓粉眾多，很多族人都搶著要跟他合照。

「我的個性和原住民很像，很快樂的個性」，韓國瑜說，這2天他感受到原住民朋友充滿友善，非常榮幸能參加布農族射耳祭，下次一定要到延平紅葉村唱投幣式卡拉OK。