台東救星教養院院長林秀花，服務重度身心障礙兒童45年，獲頒特殊貢獻獎。（莊哲權攝）

台東救星教養院院長林秀花，服務重度身心障礙兒童45年，獲頒特殊貢獻獎。（莊哲權攝）

台東救星教養院院長林秀花，服務重度身心障礙兒童45年，獲頒特殊貢獻獎。（莊哲權攝）

台東救星教養院院長林秀花，45年來服務中重度身心障礙兒童，8日獲縣府社工人員特殊貢獻獎，林秀花說，這些年來孩子們長大了，員工及家長也都老了，照顧工作愈來愈繁重，期盼社會各界能繼續支持救星， 讓身障孩子也有幸福感。

「每個人都想擁有幸福，身心障礙的孩子也要有幸福感」，即將過70歲生日的修女林秀花8日由台東縣長饒慶鈴親頒特殊貢獻獎，成為她的生日禮物，她說，目前救星教養院照顧的重度、極重度身心障礙者45人，最小13歲，最大41歲，住最久的29年，他們都慢慢長大了，也許他們進步不多，但是最大希望是他們能在救星快樂生活。

林秀花是台東縣鹿野鄉人，從小看到瑞士修女在台東做居家醫療服務，非常嚮往，18歲加入聖十字架慈愛修女會，25歲發願當修女，就到教星教養院服務，35歲到德國學了4年的身心障礙醫療、社工、早療，也學了一些德文。

林秀花說，台灣這些年在早期療育、社工服務都有長足進步，但東部人力資源不足，像救星教養院工作辛苦、人力難找、流動也高，另外這幾年捐款也比較少，希望更多人能夠關心、支持。

台東縣政府8日舉行社工人員表揚，縣長饒慶鈴表示，社工是社會福利重要推手，在社會角落溫柔地陪伴弱勢家庭，因應社會整體環境改變，社工服務領域隨之擴增，縣府將持續提供訓練課程。今年增加約40名社工人力，目前台東共約450位社工，在社會處、社會福利中心及社福團體、機構協力下，走入家庭及社區，為民眾提供最適切溫暖服務。