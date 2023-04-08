桃園市大溪區公所今年首次在月眉槌球場舉行槌球邀請賽，吸引來自各地的槌球愛好者參與，共30支隊伍參賽。（蔡明亘攝）

桃園市大溪區公所今年首次在月眉槌球場舉行槌球邀請賽，參賽選手平均年齡70至80歲，甚至還有輪椅族選手來共襄盛舉。（蔡明亘攝）

桃園市大溪區公所今年以「不老球手、勇槌不朽」為主題，首次在月眉槌球場舉行槌球邀請賽，吸引來自各地的槌球愛好者參與，共30支隊伍參賽，其中3隊還來自外縣市，從今日一早打到下午，現場氣氛既緊張又歡樂。大溪區公所表示，盼透過競賽，推廣在地槌球運動，且無論年齡多大都能參與，盼地方長輩能加入練習槌球行列，鍛鍊身體保持健康。

大溪區槌球邀請賽今日上午登場，共有180名選手組隊參賽，除桃園在地人外，還有來自新莊、林口與竹南的隊伍，且參賽者平均年齡約70多歲，最年長是一對97歲、95歲的夫妻，身體相當硬朗，甚至還有「輪椅族」也來共襄盛舉。

大溪區公所表示，過去大溪老人會曾辦理槌球賽，今年公所爭取到教育部體育署運動i臺灣經費補助，首度主辦賽事，並由大溪區僑愛社區發展協會及僑愛槌球隊承辦，主題訂為「不老球手、勇槌不朽」，意指無論年齡多大，只要對槌球有興趣或熱情，就是「勇槌不朽」的不老球手。

大溪區公所提到，槌球運動鼓勵選手發揮才華和技巧，並透過不斷挑戰與鍛鍊，持續超越自我，盼長者們能通過參加槌球比賽鍛鍊身體，不僅能保持健康狀況，還可拓展交友圈，感受運動活力。

今天也在6個場地各取出冠亞軍，並頒發獎盃鼓勵隊伍。此外，民眾來大溪打完槌球後，也能到鄰近的大溪老街、山豬湖生態園區、中庄吊橋等知名景點走走逛逛，認識大溪地方生態。

目前大溪區共有2座槌球場，分別位在月眉與埔頂，月眉場地較大，最多可畫分約10個場地，適合舉辦賽事，埔頂約可畫2個場地，適合練習用。大溪區公所說，未來希望與老人會合作，持續爭取經費舉辦賽事，持續推廣在地槌球運動，鼓勵長者走出戶外。