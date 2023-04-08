女星Sandy（吳姍儒）上月21日順利生下兒子「Mason 小初一」，目前還在坐月子的她，7日突曬出母子合照，並分享產後心情，近況曝光引起網友熱議。

Sandy透露她深刻感受到「『先把自己照顧好』這句話當中的『先』字，到底是怎麼個『先』法呢！」並解釋在某某人事物以前，叫做「先」，所以次序很重要、所以排程很關鍵、所以預備很必須。因此她早在生產前，就預先準備待產包、文件／細軟包、產後包、保養包，分門別類用標籤機標示好，「畢竟人生大事可能一團混亂甚至車水馬龍」，並強調：「最重要的就是不斷地選擇自己。」

而她也有感而發表示，透過預備、排程、並了解次序，才有可能落實「先照顧自己」，因此有空的時候，她會敷臉保養，有心的時候，會發文分享，她形容「自己」是最終一切的歸依，「要用盡全力擁抱，也要用盡方法放過。」此番言論一出，引起不少新手媽媽共鳴，「開始媽媽生活很辛苦，真的要照顧好自己」、「寶寶兩個月的媽媽，昨日才崩潰大哭，看到妳的『先』照顧自己覺得重要，謝謝妳的文字總能療癒」，吸引超過4萬人按讚。

此外，Sandy也難得曬出和寶貝兒子的合照，只見她對著鏡頭露出燦笑，氣色紅潤、狀態看起來相當好，讓網友驚豔「沒看過這麼美的媽媽」、「狀態真的好好喔」、「炸美的仙女媽媽」。