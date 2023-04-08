味全龍昨（8）日於天母棒球場舉行開幕戰，聯盟特別安排「龍象大戰」的傳統好戲，不過在場外卻發生激烈衝突，一名味全龍粉絲抓起中信兄弟球迷的外套作勢打人，驚動了現場工作人員及警方。

本季首次在主場進行比賽，味全龍首局靠著第4棒劉基鴻滿壘獲得觸身球保送，以及林孝程的高飛犧牲打取得2比0領先，回歸先發的味全洋投伍鐸（Bryan Woodall）卻在5上出現狀況，遭中信兄弟打下4分逆轉超前，不過龍隊發揮韌性，劉基鴻擊出追平分安打，林智勝、林孝程接連貢獻打點，味全回敬4分大局，最終以6比4擊敗中信兄弟，取得主場開門紅。

只是場外球迷的行為比場內更加精彩，根據影片內容，一位穿著郭天信短T的球迷，緊抓著中信球迷的外套不放，中信球迷怒火中燒，大喊：「來錄影」、「龍迷就是這樣」，該名味全球迷遭到架開，仍不斷指著兄弟球迷大罵，場邊警察也前來關切。

根據《ETtoday新聞雲》報導，45歲味全球迷對於23歲兄弟球迷碎碎念感到不滿，因此上前飆國罵，導致雙方發生口角，警方發現後立刻介入，確認2人身分後就離開，雙方也決定互不提告。