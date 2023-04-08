桃園市內有多項重大工程，光捷運就有綠線捷運、棕線捷運及三鶯線，捷運工程動輒幾年，沿線店家因受到施工圍籬阻擋生意直直落，為此市府也祭出房屋稅減免，盼店家能撐過交通黑暗期。經統計，全市捷運建置減徵件數來到5110件，金額高達1000多萬元，其中綠線捷運占最多。

截至2月中旬，地稅局統計，全市因捷運建置房屋稅減免件數共有5110件，金額高達1000多萬元，其中以綠線捷運占最多，目前總計有3948件。若沿線店家受捷運建置影響長達3個月以上，捷工局會主動協助造冊，並提交至地稅局替民眾申請減免。

綠線捷運如火如荼建置中，截至2月底GC01標進度為60.18％、 GC02標進度為28.40％、 GC03標為28.62％等，前市府原稱2027年可完工，豈料新市府上任後調查發現要2030年才能全線完工，還要再拖3年，讓沿線店家苦不堪言。

市議員呂林小鳳表示，捷運施工需耗費好幾年的時間，許多小本生意像美甲、美睫及書店等，原先考量租金成本選擇在2樓營業，豈料介壽路上多處成為施工工區，進而讓生意大受影響。台北市在施工期間若因道路封閉全部阻斷，1樓房屋稅打7折，2樓以上打8折，而桃園2樓以上僅打9折，盼市府能比照台北市，針對2樓以上房屋再調降房屋稅。

地方稅務局長姚世昌回應，目前桃園市如店家前道路全被遮蔽者，房屋稅打7折，部分遮蔽者，1樓店面打8折，2樓以上、巷弄及地下層打9折。由於房屋稅率修訂為3年1次，明年輪到桃園修訂，預計6月會成立籌備小組，會將此建議納入討論，邀集專家及議員共同討論，並評財政是否能夠負擔。