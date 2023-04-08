新竹市農會8日舉行農民節慶祝大會，由新竹市長高虹安頒發「十大傑出農民」等獎項，其中72年次的張仁柏原本是園區當工程師，考量父親年事已高及加上對農業喜愛，毅然轉行，現為荔枝產銷班班員，主要種植的農作物為荔枝及葡萄蜜柚，今榮獲傑出青年農民獎。

今日慶祝大會表揚十大傑出農民，包括傑出專業農民、傑出青年農民、傑出農家婦女 、還表揚農界有功人員、糧食生產績優、毛豬運銷績優、農特產品產銷績優、全國阿公阿嬤傳家食譜競賽優等、全國農業創新菁英選拔大賽殿軍、優秀農村志工、優秀四健義指、優秀四健老師、全國四健作業組競賽績優、優秀家政幹部、優良農事小組長、模範農民等，近90位農友獲獎。

其中，72年次的張仁柏榮獲傑出青年農民獎，他自幼受父親影響接觸農業已逾20餘年，原本在科學園區從事工程師，考量父親年事已高及加上他對農業的喜愛，毅然轉行從事農業，開啟他對農業的興趣。

張仁柏說，對土地友善，以合理化施肥是他的經營理念，果園內不使用除草劑，利用中耕機、電動除草機從事翻土及除草，及使用樹枝打碎機，加速腐蝕速度，減少碳排放量。

市府產發處指出，張仁柏目前為新竹市農會荔枝產銷班班員，主要種植的農作物為荔枝及葡萄蜜柚，香甜可口、營養好吃。荔枝年產量約1000斤，生產面積約0.6分地；葡萄蜜柚年產量約1萬斤，生產面積約4分地。

張仁柏說，自2021年9月在新竹市農會輔導下取得台灣農產品生產追溯條碼，只要購買他的產品透過手機掃瞄，即可知道生產者及來源，讓消費者買得安心，吃得開心。所種植的季節性農產品在新竹市農會農民直銷站均有販售。