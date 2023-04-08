明見蔣萬安！費鴻泰拒收徐巧芯戰帖？ 曝「原因」：還是不要辯論

國民黨北市第七選區（南松山、信義）立委初選競爭激烈，北市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰，費鴻泰今下午受訪時透露，明天將與台北市長蔣萬安見面，他會向蔣表示，「我一定會很平和地讓初選選戰完成」；對於徐巧芯的辯論戰帖，他表示辯論恐讓選民更擔心，與其這樣，「我覺得還是不要辯論。」

費鴻泰8日下午在廣慈遠園區出席親子活動時受訪表示，應該是明天會跟蔣萬安安排見面，事實上蔣萬安蠻忙的，還來關心這個事，真的對蔣很不好意思，兩人是老朋友，明天就會安排見面。

至於確切時間點，費鴻泰說，還不曉得，他剛才跟辦公室同仁見面，自己明天早上還有行程，菜市場拜票、送車、公園等行程，他也透露，明天女戰將、立委鄭麗文會陪同掃街。

對於有什麼意見要跟蔣萬安說？費鴻泰表示，如果蔣萬安要跟他談市政，他會把一些概念跟蔣報告，包括捷運信義線他爭取很多年，整個預算130億元，也是對地方很重大的建設，還有永春坡濕地公園，； 台北市要偉大，一定要不斷建設，會跟蔣萬安交換個人心得。

費鴻泰說，至於蔣萬安一定會關心目前的初選，他會跟蔣說，「謝謝他的關心，在那麼忙時還來關心我們，我一定會很平和地讓初選選戰完成」。

費鴻泰表示，讓大家去操心不好意思，希望再一個禮拜就要民調，和平地走完初選，不會讓大家去擔心的，希望選戰最後和平落幕。

針對徐巧芯喊話舉辦辯論會或政見發表會，費鴻泰直言，他請教一些人，如果辯論，讓大家不安心，讓選民更擔心，與其這樣，「我覺得還是不要辯論。」

至於政見發表會可行嗎？費鴻泰表示，這部分由黨部安排，他不記得上次有跟當時初選對手王鴻薇有過政見發表會，在初選登記表上，他寫了10幾項的政見，也在臉書上發表，一切照市黨部跟中央黨部的規定辦理，希望和平的初選落幕。

國民黨前副主席郝龍斌今天早上陪同費鴻泰拜票，郝直言「我必須承認這是一個很痛苦的選擇」，可是他選擇支持費鴻泰。徐巧芯稱「我希望支持徐巧芯是快樂開心的，開心或痛苦支持費鴻泰，我都尊重。」費對此表示，笑笑就好，大家高高興興、勇往直前建設台北市。