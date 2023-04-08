時序已進入4月，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享運勢逐漸好轉的前4名星座，依序是天蠍座、處女座、摩羯座、雙魚座，其中第1名的天蠍座開始注意飲食和養成運動習慣，身體狀況獲得改善，另外工作方面有突破性進展，能有更多機會展現才華，可好好把握。

▍第四名：雙魚座

雙魚座在4月木星在第二宮將帶來運勢好轉，不再受霉運影響，意味著在財務方面有所進展，不管在工作收入或投資理財方面，都有望獲豐厚回報。另外在情感方面，會更加渴望愛情和家庭的關係，可嘗試靜下來與自己對話，將更好理解和面對自己情感需求。好運就在眼前，把握機會，迎接美好未來。

▍第三名：處女座

處女座在4月將非常幸運，木星進入第八宮，會感受到來自宇宙的力量，始得他們在事業、財富等方面有良好收獲。另外近期也是處理遺產、股票或財務糾紛的好時機，可能會有不錯收益。除了財富方面的好運，感情運也會提升，將有更多機會與心儀的人相遇，有望展開一段新戀情。

▍第二名：摩羯座

摩羯座在4月木星進入第四宮，代表即將掃去霉運，近期會感受到家庭的重要性，尤其在事業方面，家人會成為最大的支持者，並同時促使家庭關係更美好。在職場上的能力除了大幅提升外，更是備受肯定，能獲得升遷機會，財務方面有望得到不錯的回報。另外，近期也適合進行房屋等相關事務，例如買房或整修房子等，可為未來打下穩固的基礎。

▍第一名：天蠍座

天蠍座在4月木星在第六宮，代表健康和事業運都將有所提升。在健康方面，將開始注意飲食和養成運動習慣，因此身體狀況會有所改善。在工作方面，有更多機會去發揮才華，並有突破性進展，讓事業蒸蒸日上。此外，如有想學習新技能或進修的計劃，近期是最佳時機，學習能力會比平常更好，可好好把握。