夢的N次方教師專業研習至今邁入第9年，桃園市8、9日於桃園高中辦理桃園場活動，集結來自全台17個縣市、近千位跨校、跨領域的教師參與，期盼透過2天的課程鼓勵教師在課堂中透過實體操作與對話，有效提升學生學習動機與興趣。

夢的N次方教師專業研習由南投縣爽文國中老師王政忠於2015年發起，至今已邁入第9個年頭，強調自主、在地、扶持、永續的理念，支持教師專業成長、鼓勵教師在課堂實踐，112年度教師專業成長研習-夢的N次方（桃園場）於8日、9日在桃園高中登場。

教育局說，桃園這次結合數位科技、雙語國際、創新永續及人文友善的教育使命，打造共28班教師自主課堂，涵蓋國中、國小國語、英語、數學、社會、自然及綜合領域，另打破學制學科框架，規畫閱讀、科技教育、特殊教育、健康教育與體育共備課，更發展出17門數位融入教育課程示例。

教育局表示，市長張善政上任以來陸續兌現國中小營養午餐全面免費、補助5歲幼兒助學金等政策，更體認教師是決定學生未來的關鍵，積極推動「重老師」相關教育政策，包含率全國之先推動代理教師全年聘期，更擴大辦理教師支持方案，這次期盼透過夢N課程，鼓勵教師課堂實踐、分享實踐與組成社群，讓教育現場充滿多元創新的風貌。

教育局盤點，這次研習集結來自全台17個縣市、近千位跨校、跨領域及跨階段別的教師參與，2天課程將創造許多教學方案，期許教師們能彼此激勵實踐夢想、觀摩學習，讓世界未來的主人翁擁有更好的學習環境，在未來創造出更多無限的可能。