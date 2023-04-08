雲林縣古坑鄉林班地竹筍大量枯死，古坑鄉長林慧如（右二）呼籲農政單位盡速救助。（劉建國服務團隊提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣竹筍因天氣乾旱出現大量枯死狀況，日前農委會已針對雲林平地竹筍進行災損救助發放，但古坑鄉林班地竹筍因不屬於平地竹筍，無法列入救助範圍內，立委劉建國服務團隊8日表示為避免農民權益受損，已與林務局、農改場等相關單位會勘，全力向林務局爭取災損救助。

竹筍是古坑鄉重要作物之一，種植面積達2900多公頃，今年受氣候乾旱缺水影響，大量竹子黃化枯死，但天然災害農損救助並未補助林班地農損，劉建國辦公室副主任林廉貴因此邀林務局研究員塗清祥、林順智、古坑鄉長林慧如、台南區農業改良場專家彭瑞菊，共同前往古坑鄉林班地會勘竹筍災損。

林廉貴表示，劉建國委員因在立法院院會質詢無法親自到場會勘，因此由他代表出席。目前平地竹筍災損已進行農損救助，但農民們因為不清楚自己種植竹筍的土地利用分區地目，不少人尚未申請，為爭取所有筍農權益，特別邀林務局、台南農改場等相關單位到現場會勘。

林廉貴說，經台南農改場專家研判，現場許多竹子出現嚴重枯黃現象，落葉率達20％以上，情形相當嚴重。由於林班地屬林務局管理，希望林務局能夠盡快啟動相關行政程序，讓農民早日領到救助金。

劉建國指出，古坑鄉平地的筍農本月7日至17日可申請災損救助，但林班地區域種植竹筍的筍農卻未在救助範圍內，為避免農民權益損失，特別向林務局爭取災損救助申請。

林慧如提到，古坑鄉竹筍災損補助已開放申請，有許多農民前往登記，但農委會救助的部分只有平地區域，古坑鄉山地多林地也多，導致不少筍農現階段無法領取救助，對其生計影響相當大。