立委莊競程、台中市議員陳雅惠，陪同爭取民進黨台中第六選區立委初選提名的市議員江肇國到健康黃昏市場拜票。(摘自江肇國臉書)

前台中市議員何敏誠陪同爭取民進黨台中第六選區立委初選提名的何昆霖拜票。(何昆霖團隊提供)

民進黨台中第六選區立委初選三雄相爭，參選者紛紛把握周末時間衝刺，到選區內各大市場拜票，爭取婆媽支持，其中，新系議員黃守達由台北市議員苗博雅陪同掃向上市場，正國會江肇國有立委莊競程陪同到健康黃昏市場拜票，前議員之子何昆霖鎖定篤行市場、永安市場爭取認同。

苗博雅陪著黃守達到向上市場逐一向選民請託，拜託攤商、民眾支持黃守達，有苗的粉絲高喊「苗博雅，我愛你，我是你的粉絲！」凸顯其高人氣。苗博雅說，自己與黃守達都就讀台大法律系的，黃守達在地方服務或問政上都有好的表現，拜託大家相挺。

黃守達則表示，自己與苗博雅從求學時期就希望為台灣做更多，兩人雖在不同政黨，但為台灣而戰的理念一致；年輕不代表缺乏經驗，有信心以法律專業將立委工作做得更好、更細緻且全面，盼民眾給機會。

江肇國一大早先到中區第二市場、南區工學市場拜票，下午由莊競程、市議員陳雅惠陪同掃健康黃昏市場，逐一與選民握手、爭取支持，他說，健康黃昏市場是南區鄉親採買的熱點，透過與選民握手的方式，展現自己用心準備與服務的心，希望鄉親能給自己機會。

何昆霖則由父親何敏誠陪同到篤行市場、永安市場拜票，他說，自己的知名度較不足，且中、西、東、南區範圍大，到市場拜票是讓選民認識自己最快的方式，許多民眾的反應都相當熱情，也不少父親過去服務過的民眾為自己打氣。