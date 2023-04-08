民進黨台中第六選區立委初選三雄相爭，參選者紛紛把握周末時間衝刺，到選區內各大市場拜票，爭取婆媽支持，其中，新系議員黃守達由台北市議員苗博雅陪同掃向上市場，正國會江肇國有立委莊競程陪同到健康黃昏市場拜票，前議員之子何昆霖鎖定篤行市場、永安市場爭取認同。
苗博雅陪著黃守達到向上市場逐一向選民請託，拜託攤商、民眾支持黃守達，有苗的粉絲高喊「苗博雅，我愛你，我是你的粉絲！」凸顯其高人氣。苗博雅說，自己與黃守達都就讀台大法律系的，黃守達在地方服務或問政上都有好的表現，拜託大家相挺。
黃守達則表示，自己與苗博雅從求學時期就希望為台灣做更多，兩人雖在不同政黨，但為台灣而戰的理念一致；年輕不代表缺乏經驗，有信心以法律專業將立委工作做得更好、更細緻且全面，盼民眾給機會。
江肇國一大早先到中區第二市場、南區工學市場拜票，下午由莊競程、市議員陳雅惠陪同掃健康黃昏市場，逐一與選民握手、爭取支持，他說，健康黃昏市場是南區鄉親採買的熱點，透過與選民握手的方式，展現自己用心準備與服務的心，希望鄉親能給自己機會。
何昆霖則由父親何敏誠陪同到篤行市場、永安市場拜票，他說，自己的知名度較不足，且中、西、東、南區範圍大，到市場拜票是讓選民認識自己最快的方式，許多民眾的反應都相當熱情，也不少父親過去服務過的民眾為自己打氣。
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