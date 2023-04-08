有些星座個性隨和又大剌剌，因此人緣非常好，異性緣也極佳，容易給人多情的印象，不過他們其實對感情很專一。《搜狐網》分享4個身邊異性多，常被誤解是多情種的星座，他們一旦遇到真愛，內心其實很專情。

1、牡羊座

牡羊座性格很熱情，待人真誠且無心機，做事比較衝動，有話就直說，所以有時會不小心得罪別人，不過他們一旦發現自己做錯了，大多都肯低頭道歉，大剌剌個性不容易讓人討厭，牡羊座人緣很好，身邊總是有不少朋友與異性，因此給人多情的形象，不過他們只是愛交朋友，一旦找到自己的真愛，就會竭盡一切去守護。

2、雙子座

雙子座個性比較善變，而且多愁善感，做事時常只有3分鐘熱度，對於感情也缺乏耐心，有時容易對人一見鍾情，有時又常失去興趣，甚至想遠離對方，但其實他們是擔心在感情中受傷，不想自己用真心換絕情，寧願先當壞人，如果身邊出現肯願意為他們付出的人，雙子座才會定下來，決定與對方白頭到老。

3、射手座

射手座個性大剌剌，他們不會計較小事，因此人緣非常好，與異性相處時經常能打成一片，所以在外人眼裡，總覺得射手座花心又濫情，但射手座天生灑脫，並不喜歡拘泥這些事情，也不在乎別人怎麼看待他們，不過一旦遇到真愛，射手座就會變得很專情，視對方為自己生命中最重要的人，一心一意地為愛人付出。

4、雙魚座

雙魚男比較愁善感，雙魚女則是柔弱多情，他們的心思都很細膩，能因愛而生，同樣也為恨而分手，對感情抱持隨緣態度，因此情史非常豐富，給人一種用情不專的印象，但並非雙魚座不想定下來，只是一直沒找到適合他們的人選，所以一直嘗試各種戀情，如果發現兩人不合適，他們也不會耽誤對方，選擇果斷放手。