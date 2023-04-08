「厚禮樹V.S藝時代」4月8日正式開幕，在一樓廣場設置洪易（左）與方文山（右）聯名的彩繪的龐克貓史汀公仔等雕塑藝術。（馮惠宜攝）

「厚禮樹V.S藝時代」4月8日正式開幕，位文心路近台灣大道的獨棟建築物，一樓是結合藝術與產業的文創精緻禮店，二樓則為展覽空間。（洪易提供／馮惠宜台中傳真）

「厚禮樹」以藝術大眾化為經營理念，以產業結合推出生活用伴手禮。（馮惠宜攝）

由當代藝術家洪易親自操刀、打造的藝術與產業結平台「厚禮樹V.S藝時代」今（8）日盛大開幕，洪易表示，選址在文心路近台灣大道落角，這裏是文化之心，過去他與企業互動頻繁，也希望以「厚禮樹V.S藝時代」為媒合作平台，媒合更多的企業和藝術家，讓愛好藝術與創意的人生理想成為永續發展的志業。

「厚禮樹V.S藝時代」4月8日正式開幕，現場政商雲集，包括台中市副市長黃國榮、創作才子方文山、藝人許效舜等數百人到場力挺；洪易也同步發表最新作品外星人（愛心人），2層樓高不銹鋼鍍探材質的外星人，在車水馬龍的市中心特別顯眼，一旁還有洪易與方文山聯名的彩繪的龐克貓史汀公仔，許多民眾都停下腳步關注拍照。

後方獨棟建築物，是結合藝術與產業的文創精緻禮店，洪易延續與糕餅業者合作十二生肖禮盒成功的經驗，母雞帶小雞，擴大成立精緻禮店「厚禮樹」，台語諧音，禮數周到，將藝術創作延伸文化創意，與產業結合，讓藝術美學以「禮」出發，融入大眾生活中。

洪易表示，藝術家是理性的發明家，他們都有獨特的藝術雷達觸角，如同外星人般，「厚禮樹V.S藝時代 」是一個共同的平台，與國際藝術接軌的平台，本次開幕展，邀請24位藝術家降落台中市中；一樓廣場呈現他與多位多位藝術家立體雕塑作品，透過戶外藝術的魅力，主動迎向公眾。

一樓室內，則是以藝術衍生品結合生活功能及用品為主的藝術禮品空間，讓民眾在送禮的選項多了更多的選擇。二樓展覽空間，為平面繪畫為主軸的複合式空間，才子方文山與周杰倫聯名的龐克貓-紅顏如霜，也展示其中。

洪易說，「厚禮樹」以藝術大眾化為經營理念，突破傳統畫廊以經營藝術品的高單價低實用性的模式，將藝術重新思考在人們生活中的可能性，未來以「厚禮樹」為媒合創作的平台，藉以媒合更多的企業和藝術家，各行各業都能碰撞出新思維，合作產出更多藝術生活的可能性。