中信兄弟9日與味全龍3連戰最終戰將推出余謙先發，相隔695天再度在一軍先發出賽，他希望能夠忘記過去不順遂的事，盡力展現練習成果，把投球局數拉長，「不要再被自己的身體打敗了。」

兄弟開季碰上先發投手戰力拉警報，洋投象魔力手肘出狀況將暫離戰線，3日下二軍的泰樂則是最快18日才能回一軍，目前一軍只有德保拉1名洋投，需要更多本土投手跳出。

明天「龍象大戰」3連戰最終戰，兄弟推出2020年季中選秀首輪選進的余謙，這也是他繼2021年5月14日後再次在一軍先發。從余謙披上黃衫後，外界都在期待他能投出第一指名的身手，但他卻不實受到傷勢困擾，始終沒有投出成績。

去年球季結束後，球團讓余謙赴澳職磨練，他也從中學習到如何調整情緒，「之前只要投不好就會有一些情緒，但澳洲回來後，學到投不好就修正就好，情緒不要放太重、太在意一些小事。」

余謙提到，自己滿早就知道要準備明天先發，雖然剛碰到外公過世，情緒多少受到影響，「但心思要趕快回到球場上，上來一軍了就是要隨時準備好，把過去練習的展現出來，把過去不好的打掉。」

相隔695天要在一軍先發，余謙也說：「已經夠（久）了，該把自己不一樣的東西拿出來。」明天先發目標要把局數拉長，「因為今天打晚場明天打下午，牛棚可能會比較累，所以我要盡量吃掉局數，讓中繼投手不要太累。」

余謙也透露，由於自己個性比較沈重，在二軍時投手教練王建民、副領隊彭政閔都叫他多說話、放開一點，要像個神經病、野蠻人一樣，讓自己比較自在。